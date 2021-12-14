Лавров ответил на вопрос о самом трудном годе в его работе

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что не задумывался над тем, какой год в его работе был самым трудным, и предпочитает смотреть вперед — иначе было бы сложно работать, сообщает РИА «Новости».

Корреспондент египетского телеканала «ТеН ТВ» задал министру вопрос: «Вы почти 17 лет отстаиваете интересы своей страны на международной арене. Какие годы были самые трудные для Вас?».

«Это вопрос абстрактный. Я не задумываюсь, потому что если думать, как мне было трудно, очень сложно работать. Нам надо работать сегодня и смотреть вперед, а не назад», — ответил Лавров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не считает ношение очков признаком интеллекта. При этом глава российского внешнеполитического ведомства попросил не обижаться на такую реплику. Лавров подчеркнул, что от близорукости можно избавиться, однако интеллекта при этом «не убавится».