В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Ниинисте про Украину

Президент России Владимир Путин и его финский коллега Саули Ниинисте в ходе телефонных переговоров обсудили украинскую проблематику и кризис внутри страны, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России отметил, <...> что украинские власти в нарушение минских договоренностей все более явно делают ставку на силовые методы, в том числе используя в Донбассе тяжелые вооружения и ударные беспилотные аппараты», — сказано в публикации.

Путин подчеркнул необходимость переговоров между РФ, США и НАТО по созданию «правовых гарантий» безопасности России, которые не позволят альянсу «продвигаться на восток» и размещать ракетные системы на Украине и в сопредельных странах.

«Путин акцентировал, что это полностью соответствует принципу неделимости безопасности, зафиксированному в Хельсинкском заключительном акте 1975 года и Стамбульской хартии 1999 года. В этом контексте он выразил поддержку инициативы Саули Ниинисте по организации в 2025 году саммита по случаю 50-летия Совещания в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе», — отметила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили широкий круг тем двухсторонней повестки дня и обменялись поздравлениями с наступающими праздниками.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы государств и правительств ЕС обсудят на саммите 16 декабря возможные действия сообщества в координации с США в случае «агрессии России против Украины».