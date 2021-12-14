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Посол России в Лондоне: восточный блок НАТО не хочет диалога с Россией по безопасности

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Ronald Zak/AP

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что члены НАТО из Восточной Европы вместе с Великобританией будут добиваться, чтобы с Москвой не было диалога по гарантиям безопасности. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Восточноевропейцы, они будут без сомнения добиваться того, чтобы не было никакого разговора с Россией», — сказал он.

Он подчеркнул, что Великобритания также поддержит отсутствие диалога по гарантиям безопасности.

Келин добавил, что исключать размещения баз отдельных стран НАТО на Украине нельзя, но в альянсе есть те, кто понимает неприемлемость таких мер.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора указал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на активное военное «освоение» территории Украины странами НАТО, что угрожает безопасности России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

До этого Байден в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным выразил обеспокоенность из-за «наращивания» военных сил России на границе с Украиной.

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