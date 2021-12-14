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Бутина выступила против Санта-Клауса и американского Рождества

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от «Единой России» Мария Бутина выступила с предложением продвигать традиционные символы русского Нового года вместо западных, передает РИА «Новости».

«Думаю, что пора уже ориентироваться на те ценности, которые мы пропагандируем. Это и вопросы семьи, которые должны быть отражены в новогодних декорациях. Декорации к американскому Рождеству, на мой взгляд, не очень подходят к празднованию традиционного русского Нового года», — сказала она.

Парламентарий также призвала обратить внимание на принятые в России символы новогоднего праздника — Деда Мороза и Снегурочку, а не на Санта-Клауса. Кроме того, Бутина предлагает чаще использовать традиционные для России символы в госструктурах, чтобы «сформировать альтернативную моду и пропагандировать» ее.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Санта-Клаус заверил правительство Финляндии, что все подарки будут доставлены вовремя, несмотря на пандемию COVID-19.

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