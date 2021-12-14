В сети раскритиковали угрозы главы МИД ФРГ в адрес президента России

Пользователи Twitter раскритиковали высказывания новой главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес российского президента Владимира Путина и газопровода «Северный поток — 2».

Ранее она назвала суверенитет Украины «основой для любых действий» со стороны Европейского союза. Также, как сообщает немецкая газета Die Welt, на заседании Совета МИД Евросоюза министр «пригрозила» Москве «тяжелыми дипломатическими и экономическими последствиями» в случае «агрессивных» действий в адрес Киева.

«Хотя он и улыбнется, но с Путиным и Эрдоганом придется разбираться на уровне канцлера. [Канцлер ФРГ] Олаф [Шольц] должен об этом позаботиться», – пишет один из пользователей.

Часть комментаторов отмечает, что Путин, должно быть, «чуть не умер от припадка смеха после угроз Бербок». Другие вспомнили, что российский лидер хорошо говорит по-немецки, и, прочитав высказывания министра, «отключит газ, и половина Европы зимой замерзнет».

Ранее член комитета бундестага Штефан Койтер заявил, что глава МИД Германии использует «Северный поток – 2» в качестве инструмента политических переговоров. По его словам, она в данном случае не представляет интересы граждан Германии, «играя» с энергетической безопасностью страны.