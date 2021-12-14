Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В иркутской колонии госпитализированы шесть заключенных после драки 07:02
Меркель лично отказала Зеленскому в поставках вооружения Украине 07:00
Житель Бурятии из ревности забил сожительницу до смерти 06:57
Витория покинет «Спартак» и получит 200 млн рублей в качестве... 06:56
Продажи готовой еды в России увеличились на 50% 06:54
Врач признался в эфире Facebook в убийстве беременной подруги и расстрелял... 06:52
Джикия поставил двойку «Спартаку» за выступление в чемпионате России 06:47
Волейболист Спиридонов о возможном увольнении Витории: Зарема со свистком будет... 06:41
Жителям Москвы рекомендовали отказаться от поездок на машине 06:34
Бывший премьер Израиля назвал Трампа «жалким человеком» 06:14

В США заявили, что Россия «подвела мир» из-за вето на резолюцию по климату

Постпред США при ООН заявила, что РФ «подвела мир» своим вето на резолюцию СБ ООН по климату и безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Россия «подвела мир», приняв решение наложить вето на проект резолюции Совета Безопасности Организации объединенных наций по климату, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Об этом она написала у себя в Twitter.

По словам дипломата, лишь СБ ООН может гарантировать, что влияние климатических изменений на безопасность будет интегрировано в работу по предотвращению и смягчению конфликтов, миротворчеству и гуманитарной помощи.

«Россия подвела мир, когда применила право вето против резолюции, поддержанной большинством членов ООН», — написала она в соцсети.

Также Томас-Гринфилд заявила, что хотя российская сторона не позволила ООН сделать «маленький, практичный и необходимый шаг для борьбы с климатическими изменениями», глобальную кампанию в этом направлении не остановить.

Ранее Россия наложила вето на внесенный Ирландией и Нигером проект резолюции Совета Безопасности Организации объединенных наций «Климат и безопасность». Соавторами документа выступили 113 стран. Постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя отметил, что Россия возражает против принятия в СБ ООН резолюции, связывающей вопросы климата и безопасности.

До этого член Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (IPCC), руководитель лаборатории Института океанологии РАН Сергей Гулев рассказал «Газете.Ru», какие последствия грозят РФ на фоне глобального потепления.

Все новости на тему:
Обзор блогов и соцсетей
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть