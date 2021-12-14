В США заявили, что Россия «подвела мир» из-за вето на резолюцию по климату

Россия «подвела мир», приняв решение наложить вето на проект резолюции Совета Безопасности Организации объединенных наций по климату, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Об этом она написала у себя в Twitter.

По словам дипломата, лишь СБ ООН может гарантировать, что влияние климатических изменений на безопасность будет интегрировано в работу по предотвращению и смягчению конфликтов, миротворчеству и гуманитарной помощи.

«Россия подвела мир, когда применила право вето против резолюции, поддержанной большинством членов ООН», — написала она в соцсети.

Также Томас-Гринфилд заявила, что хотя российская сторона не позволила ООН сделать «маленький, практичный и необходимый шаг для борьбы с климатическими изменениями», глобальную кампанию в этом направлении не остановить.

Ранее Россия наложила вето на внесенный Ирландией и Нигером проект резолюции Совета Безопасности Организации объединенных наций «Климат и безопасность». Соавторами документа выступили 113 стран. Постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя отметил, что Россия возражает против принятия в СБ ООН резолюции, связывающей вопросы климата и безопасности.

До этого член Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (IPCC), руководитель лаборатории Института океанологии РАН Сергей Гулев рассказал «Газете.Ru», какие последствия грозят РФ на фоне глобального потепления.