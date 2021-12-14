В МИД России выразили «соболезнования» ЕС из-за «успехов» дипломатии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о главном успехе европейской дипломатии в 2021 году.

Боррель ранее заявил, что главным успехом дипломатов Евросоюза является остановка потока мигрантов из Белоруссии в ЕС.

«Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», — написала дипломат в Telegram.

Ранее Захарова выразила надежду, что международные организации заставят Польшу и Литву прекратить «издеваться над мигрантами». По ее мнению, эти две страны «вероломно отказываются выполнять международные обязательства» по допуску мигрантов на свою территорию, а факты жестокого обращения пограничников зафиксированы ООН, Советом Европы и Агентством пограничной и береговой охраны ЕС «Фронтекс».

До этого президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия польских властей, применивших водометы и слезоточивый газ против мигрантов на границе с Белоруссией, часть из которых — дети. Российский лидер напомнил, что в 2014 году польское руководство говорило о невозможности применения таких средств к гражданскому населению на Украине, и несколько лет спустя применяют их. По его словам, западные державы используют миграционный кризис на польско-белорусской границе для давления на Минск.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.