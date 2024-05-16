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Избранный президент Словакии раскрыл данные о состоянии Фицо после покушения

Президент Словакии Пеллегрини назвал состояние премьера Фицо очень серьезным

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Reuters

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини навестил пострадавшего после покушения премьер-министра страны Роберта Фицо в больнице. Об этом сообщает Associated Press.

«Состояние Фицо оценивается как очень серьезное», — заявил глава государства в ходе визита в госпиталь словацкого города Банска-Бистрица.

По словам Пеллегрини, пострадавший от вооруженного нападения политик находился на волосок от летального исхода. Как отметил президент, врачи разрешили ему пообщаться с пациентом всего лишь несколько минут.

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлове. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что Фицо после операции находится в искусственной коме.

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Покушение на премьера Словакии
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