В Нидерландах назвали срок для ограничения потока беженцев

Новому правительству Нидерландов могут понадобиться годы, чтобы отказаться от системы Евросоюза по предоставлению убежищ мигрантам. Об этом заявил лидер крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс, передает РИА Новости.

«Мы попытаемся добиться так называемого отказа по вопросу предоставления убежища, как это сделали датчане», - заявил Вилдерс.

По его словам, в ближайшей перспективе кабмин будет стремиться использовать голландское законодательство для ограничения «притока искателей убежища» в Нидерландах. Вилдерс также анонсировал введение пограничного контроля, чтобы обеспечить соблюдение более жесткой политики в отношении беженцев.

До этого победившая на парламентских выборах в Нидерландах крайне правая «Партия свободы» (PVV) Герта Вилдерса проголосовала против дополнительной финансовой помощи Украине. До этого Вилдерс выразил мнение, что Нидерланды не должны оказывать Украине военную помощь.

Ранее в Амстердаме состоялась демонстрация против поставок западного оружия Украине.