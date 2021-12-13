Псаки рассказала о планах США на случай вторжения России на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США могут разместить дополнительные войска на восточном фланге НАТО в случае «вторжения» России на Украину. Об этом она сообщила на брифинге, передает «Интерфакс».

При этом, по ее словам, США ведут диалог с Россией и Украиной, чтобы урегулировать их разногласия дипломатическим путем. Также Соединенные Штаты наладили контакт по этой теме с Европой, и работают над тем, чтобы каналы дипломатического взаимодействия оставались открытыми.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал неработающей стратегию НАТО по «непровоцированию России».

По его словам, стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Россию, не работает и не будет работать. Резников добавил, что подобная стратегия провалилась в 2008 году, когда РФ приняла участие в вооруженном конфликте в Южной Осетии после того, как ФРГ и Франция заблокировали вступление Грузии в НАТО.

До этого Резников обвинил правительство бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало для Киева закупки смертоносного оружия в рамках НАТО.