На Украине партия Порошенко обошла обошла «Слугу народа» Зеленского

Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» уступила фракции экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» лидерство в рейтинге электоральных предпочтений. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Относительно наибольшей поддержкой пользуются партии «Европейская солидарность», которую поддержали 13,7% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а также «Слуга народа», которую поддерживают 12,7% среди всех респондентов и 18,4% среди определившихся с выбором», — говорится в исследовании Киевского международного института социологии.

На третьем месте по предпочтению стала партия «Батькивщина», за которую готовы проголосовать 6,2% респондентов и 9,1% среди уже определившихся с выбором. На четвертом – «Оппозиционная платформа – За жизнь» также высказались 6,2% опрошенных и 9% уже определившихся.

Ранее стало известно, что по данным опроса социологической группы «Рейтинг», большинство украинцев во втором туре президентских выборов проголосовали бы за экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, а не за действующего главу государства Владимира Зеленского.