В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко до конца года

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о проведении встречи до конца года.

Песков сообщил, что в Кремле своевременно анонсируют это мероприятие, и уточнил при этом, что встреча состоится «до Нового года».

Несколькими днями ранее, после завершения заседания Высшего Евразийского экономического совета, Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых, как отмечало госагентство «БелТА», они обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений.

В сентябре президенты в ходе прошедшей в Москве встречи согласовали 28 программ в рамках Союзного государства. Речь идет не только об экономическом объединении, но и о формировании единого оборонного пространства. Глава РФ заявил, что 10 сентября эти программы были рассмотрены в Минске на уровне правительств двух стран, после чего их вынесут на заседание Высшего госсовета Союзного государства. Российский президент также допустил возможность создания союзного парламента России и Белоруссии.