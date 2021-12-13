Песков: позиция Путина по QR-кодам распространяется на законопроект об общественных местах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что позиция главы государства будет учитываться при работе экспертов над законопроектом о QR-кодах в общественных местах.

«Слова президента и вот эта принципиальная позиция президента абсолютно одинаковым образом распространяются и на этот законопроект», — сказал Песков.

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах остается на рассмотрении Государственной думы, тогда как проект закона о QR-кодах в транспорте был снят с рассмотрения, о чем сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о кодах на транспорте, заявил, что законопроект, связанный с введением QR-кодов на территории страны, должен быть проработан, он носит рамочный характер.

Он отметил, что необходимо «действовать очень аккуратно, взвешенно», чтобы процедура была «предельно понятной и прозрачной» и не создавала дополнительных проблем для граждан.