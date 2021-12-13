Песков прокомментировал предложение о вакцинации от COVID-19 «по спискам»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регионы работают над усилением агитационной кампании по вакцинации от коронавируса.

Так он прокомментировал слова журналиста о том, что, в частности, губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал ускорить вакцинацию от коронавируса и вопрос, значит ли это, что «все меры воздействия на граждан исчерпали себя».

«Регионы работают, усиливают кампанию по агитации на вакцинацию, поэтому тотальный обход признан целесообразным с учетом местных особенностей», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что для всех сейчас вакцинация от коронавируса является первоочередной задачей.

Ранее глава Забайкалья в ходе оперативного совещания с членами правительства региона поручил ускорить темпы вакцинации от коронавируса любыми способами, в том числе «оцеплять кварталы» и «вакцинировать по спискам», передает mk.ru.

Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в пяти российских регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19, а в 24 регионах РФ продолжается рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии.