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Экс-вице-президент может побороться за президентское кресло в 2024 году

Бывший вице-президент США Пенс может вступить в президентскую гонку — 2024

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Andrew Harnik/AP

Бывший вице-президент США Майк Пенс, который занимал эту должность во время президентства Дональда Трампа, может вступить в президентскую гонку на выборах 2024 года, сообщает издание The Hill.

Подобные слухи породил недавний визит Пенса в штат Нью-Гэмпшир в рамках предстоящей кампании по выборам в конгресс, поскольку политик вел себя так, будто он проводил избирательную кампанию, отмечает The Hill.

«В Нью-Гэмпшире Пенс сделал несколько остановок в стиле предвыборной кампании: он посетил сбор средств для кандидатов-республиканцев в сенат от штата, встретился с местными политическими активистами и зашел в местную пекарню», — говорится в материале издания.

Издание также приводит слова Пенса, который не исключает, что вступит в гонку, даже если Трамп также выдвинет свою кандидатуру.

Ранее Пенсу сделали операцию на сердце и поставили кардиостимулятор. Он занимал пост вице-премьера США при администрации Дональда Трампа с 2017 по январь 2021 года. С 2013 по 2017 год был губернатором штата Индиана. Сейчас Пенс возглавил политическую пропагандистскую группу «Продвижение американской свободы».

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