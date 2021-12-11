США потратят $20 млн на укрепление границ Украины с Россией и Белоруссией

США предоставят Украине $20 млн на проект по укреплению границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

«Государственная пограничная служба Украины и U.S. Embassy Kyiv Ukraine (посольство США – ред.) положили начало проекту по усилению безопасности северного и восточного участков границы Украины», — говорится в сообщении.

Начало проекта запланировано на январь 2022 года. В рамках инициативы украинской Госпогранслужбе будут предоставлены беспилотные авиационные системы, спецтранспорт, средства видеомониторинга, связи, экипировки и т.д.

Ранее американский телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты решили отложить отправку дополнительной военной помощи Украине на $200 млн, чтобы дать больше времени на дипломатические усилия по ослаблению напряженности в отношениях Киева с Москвой.

По данным источников, у США есть ряд других вариантов помощи Украине, включая гораздо больший пакет помощи, который планируется одобрить в случае вторжения России на украинскую территорию.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

В России подобные утверждения неоднократно отвергали. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью греческому телеканалу ANT1, что Москва не планирует вторжения на территорию Украины.