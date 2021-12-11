Байден заявил, что лидеры стран хотели бы поменяться с ним местами

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на шоу с ведущим Джимми Фэллоном заявил, что лидеры любого государства, включая РФ и Китай, хотели бы поменяться с ним местами. Об этом сообщается в Twitter-профиле «Вечернее шоу с участием Джимми Фэллона».

«Я оптимистично смотрю на нашу страну <...>. Все, от лидеров Китая и России до кого бы то ни было еще, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами», — сказал Байден при разговоре с популярным телеведущим.

Как считает 46-й глава Белого дома, у Штатов много возможностей и лучше развиты технологии, наука, по сравнению с другими странами.

Ранее Байден обсудил с новым канцлером Германии Олафом Шольцем Россию и Украину.

Также Байден пообещал при необходимости дополнительные войска странам НАТО.