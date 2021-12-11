Guardian: у Трампа была методичка по организации переворота в США

Бывший глава администрации Белого дома Марк Медоуз передал специальному комитету Палаты представителей, который занимается расследованием штурма Капитолия, презентацию, в которой Дональду Трампу рекомендовалось объявить чрезвычайное положение в области национальной безопасности, чтобы вернуться на пост президента. Об этом сообщает газета Guardian.

В презентации PowerPoint под названием «Фальсификация выборов, иностранное вмешательство и варианты действий на 6 января» содержалось несколько рекомендаций, которым Трамп должен был следовать, чтобы стать президентом на второй срок. В частности, для этого сенаторов и членов конгресса должны были проинформировать об иностранном вмешательстве в выборы со стороны Китая, после чего Трамп мог объявить чрезвычайное положение в стране, признав все электронное голосование недействительным и попросить конгресс согласовать конституционно приемлемое средство правовой защиты.

В документе были прописаны возможные варианты действий и для тогдашнего вице-президента США Майка Пенса, в числе которых — разрешить «проверку» и подсчет только «законных» бумажных бюллетеней. Однако политик отказался действовать согласно сценариям в презентации.

Ранее экс-помощник Трампа Стивен Бэннон был взят под стражу из-за обвинений в неуважении к конгрессу США. Ему предъявлено два обвинения в неуважении к конгрессу: одно — за неявку для дачи показаний 14 октября, другое — за отказ предоставить документы.

6 января сторонники Дональда Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек, среди них — застреленная полицией манифестантка и сотрудник полиции Капитолия.