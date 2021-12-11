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Медведчук: Зеленский за 2,5 года не воспользовался окном возможностей по Донбассу

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РИА «Новости»

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский за 2,5 года не воспользовался окном возможностей для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу UkrLife.

«Это окно возможностей, о котором я говорил два года назад, остается открытым. И кстати, очень важно, что оно было открытым именно все эти два года. Он мог сделать очень многое, существенное и эффективное, которое бы в своей совокупности привело к мирному урегулированию и полному выполнению минских соглашений», — отметил политик.

По его словам, переговоры президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, а также Байдена и Зеленского — попытка в очередной раз урегулировать ситуацию в Донбассе.

Медведчук сомневается, что эти переговоры могут пробудить политическую волю украинской власти, которая будет направлена на выполнение минских соглашений.

Ранее Медведчук выступил за прямую закупку газа у России. По его словам, власти Украины «дурят» людей, что не закупают российский газ у европейских стран по завышенным ценам.

Депутат опасается, что Украина может не пережить зиму с такими ценами на газ. «По крайней мере я точно могу сказать, что ответственность за эти результаты того, как мы переживем, полностью ложится на власть. Это однозначно, я думаю, все это хорошо понимают, осознают», — добавил Медведчук.

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