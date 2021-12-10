В НАТО отказались идти на компромиссы с Россией

Генеральный секретарь НАТО после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что альянс сохранит у Украины и Грузии право присоединиться к альянсу в будущем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Столтенберга спросили на пресс-конференции по итогам встречи, откажется ли НАТО от данного в 2008 году обещания принять Украину и Грузию в будущем.

«Мы готовы сесть с Россией за стол переговоров, но мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к альянсу», — заявил он.

Ранее в МИД России призвали «не втягивать» Украину в НАТО, что может привести к размещению в стране ударных ракетных комплексов с минимальным временем подлета к России. Во внешнеполитическом подчеркнули, что «безответственное поведение» Запада угрожает безопасности России и может привести к масштабному военному конфликту в Европе.

До этого командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников назвал расширение Североатлантического альянса на Восток одной из ключевых угроз безопасности России.