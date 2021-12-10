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В Восточной Европе разозлились на Байдена за переговоры с Путиным

Лидер одной из стран «восточного фланга» НАТО подверг жесткой критике Байдена из-за Путина

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Kevin Lamarque/Reuters

Лидер одной из стран «восточного фланга» НАТО — одной из стран «Бухарестской девятки» — во время переговоров подверг жесткой критике президента Соединенных Штатов Джо Байдена из-за онлайн-переговоров с Путиным, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов.

«Одно из правительств в регионе в ярости и требует немедленных разъяснений по поводу того, что именно планирует президент Джо Байден, по словам дипломата этой страны, который отказался быть названным, высказываясь по конфиденциальному вопросу», — указано в сообщении.

Источники уточнили, что в Восточной Европе опасаются, что США могут пойти на уступки перед Россией.

«Беспокойство на восточном фланге <...> сосредоточено вокруг того, к каким уступкам могут привести переговоры с точки зрения политических гарантий и ограничений свободы НАТО и ее способности предпринимать действия», — указано в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден обсудил ситуацию на границе России и Украины с «восточным флангом» НАТО.

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