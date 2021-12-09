В Киеве заявили, что Украина будет возвращать Донбасс мирным путем

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина не собирается ни на кого нападать. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент Зеленский еще раз сегодня сказал (президенту США Джо Байдену – прим. «Газета.ру»), что Украина не собирается ни на кого нападать. Мы только хотим принести на нашу землю мир, мы хотим вернуть наши территории, мы хотим вернуть наших людей», — сказал глава офиса украинского лидера.

В своем Twitter Зеленский написал, что их разговор продлился порядка полутора часов. По его словам, обсуждались возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Также стороны коснулись курса внутренних реформ в Украине

Разговор начался в 21.34 мск. Байден, в свою очередь, заверил Зеленского в жестких санкциях в отношении России, если будет агрессия против Украины.

Предполагалось, что основной темой диалога президентов США и Украины станет обсуждение итогов переговоров Байдена с российским президентом Владимиром Путиным 7 декабря, которые были сосредоточены вокруг украинского кризиса.