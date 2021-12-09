США ввели санкции против экс-советника Януковича

Министерство финансов США, используя закон Магнитского, ввело санкции против экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минфин.

Кроме Портнова под ограничения попал носящий его имя фонд.

Также в санкционном списке оказался экс-глава украинского конституционного суда Александр Тупицкий, который подозревается в получении крупных взяток, сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Александр Тупицкий, бывший председатель Конституционного суда Украины (внесен в список санкций) за значительные коррупционные действия, включая получение денежных взяток в ходе работы в судебной власти Украины. Супруга Тупицкого Ольга Тупицкая также внесена в список санкций», — цитирует агентство главу госдепартамента.

Ранее Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной рады Украины, он намерен оспорить законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности президента.