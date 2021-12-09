МИД не исключил повторения «карибского кризиса» в отношениях с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что отношения с США могут ухудшиться до уровня «карибского кризиса» 1962 года. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают, и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем, по логике развития событий, вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем», — сказал он.

По его словам, это стало бы «провалом дипломатии», но пока есть возможность договориться «на здравой основе».

Ранее Россия и США наметили определенное взаимопонимание в неключевых вопросах относительно виз. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что отдельные аспекты по визовому вопросу не меняют общей весьма негативной и тревожной картины.

По словам Рябкова, Государственный департамент США осознанно вводит в заблуждение американскую и российскую общественность, делая вид, что там наметился серьезный прогресс.