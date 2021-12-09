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Эстония призвала не давать России права что-либо решать в делах НАТО

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Raul Mee/AP

России нельзя давать право решать, кому быть членом НАТО, объявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает ERR. По ее словам, Москва также не может иметь права голоса в вопросах, касающихся того, как альянсу стоит защищать свою территорию.

«Во-первых, России нельзя никогда давать право голоса по поводу того, кто может или не может быть членом НАТО. Во-вторых, РФ нельзя давать никакого права голоса по поводу того, как НАТО должен защищать свою территорию. И в-третьих — Европа и наши вопросы безопасности должны обсуждаться при участии всех союзников», — пояснила Каллас.

С точки зрения премьера Эстонии, Москва якобы пытается под давлением угроз и военной силы заставить Киев отказаться от планов по вступлению в НАТО, а также оказать воздействие на сам альянс.

«Больше всего беспокоит — Россия хочет поделить Европу на «сферы влияния». Наивности в этих вопросах нет. Это неприемлемо, это неправильно с моральной точки зрения, и России нужно четко говорить об этом», — подчеркнула Каллас.

Ранее СМИ сообщили, что в США призвали Украину повременить со вступлением в НАТО.

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