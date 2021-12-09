Путин провел прощальный разговор с оставившей пост Меркель

Президент России Владимир Путин созвонился с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, они поблагодарили друг друга за сотрудничество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Путин тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув ее значительный вклад в развитие российско-германских отношений», — говорится в сообщении.
В ответ на это Ангела Меркель пожелала российскому президенту успехов в налаживании диалога с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.
Путин добавил, что Меркель всегда будут рады видеть в России.
Ранее новоизбранный федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить конфронтации в вопросе реализации «Северного потока – 2».
На вопрос, нужно ли Германии использовать газопровод «Северный поток — 2» для давления в ситуации с Украиной, Шольц ответил, что Германия занимает «совершенно ясную позицию» и стремится к соблюдению принципа нерушимости границ. По его мнению, важно, чтобы Германия настаивала на верховенстве права при разрешении в том числе вопроса, связанного со строительством и запуском газопровода.