Путин провел прощальный разговор с оставившей пост Меркель

Президент России Владимир Путин созвонился с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, они поблагодарили друг друга за сотрудничество. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Путин тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув ее значительный вклад в развитие российско-германских отношений», — говорится в сообщении.

В ответ на это Ангела Меркель пожелала российскому президенту успехов в налаживании диалога с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

close Владимир Путин и Ангела Меркель на открытии Международной промышленной ярмарки «Ганновер-2013» Президент России Владимир Путин и председатель партии ФРГ Христианско-демократический союза Ангела Меркель, 2002 год Ангела Меркель и Владимир Путин во время ужина в ресторане - трактире «Вечный зов» в Томске, 2006 год Ангела Меркель и Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарево, 2008 год Президент США Джордж Буш, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время саммита G8, 2007 год Полную галерею можно посмореть

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Путин добавил, что Меркель всегда будут рады видеть в России.

Ранее новоизбранный федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить конфронтации в вопросе реализации «Северного потока – 2».

На вопрос, нужно ли Германии использовать газопровод «Северный поток — 2» для давления в ситуации с Украиной, Шольц ответил, что Германия занимает «совершенно ясную позицию» и стремится к соблюдению принципа нерушимости границ. По его мнению, важно, чтобы Германия настаивала на верховенстве права при разрешении в том числе вопроса, связанного со строительством и запуском газопровода.