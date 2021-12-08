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Кормил медвежатиной, дарил цветы: как Путин дружил с Меркель

Президент России Владимир Путин отправил прощальную телеграмму Ангеле Меркель, которая ушла с поста канцлера Германии. Российский лидер обратился к Меркель на «ты» и поблагодарил за «плодотворное сотрудничество». Раньше Путин признавался, что будет скучать по Меркель после ее ухода.

Два лидера тесно общались на протяжении политической карьеры. Меркель ни с кем больше не встречалась так часто и ни с кем так много не говорила по телефону. Политики обменивались и подарками. Российский президент не раз преподносил канцлеру цветы и даже приглашал ее позавтракать вместе в честь Международного женского дня.

Меркель со своей стороны отправляла Путину из Берлина немецкое пиво и рассказывала, что в ответ получила из Москвы «хорошую копченую рыбу». Помимо рыбы из русских блюд Меркель понравились котлеты из медвежатины, которыми Путин угостил ее во время одной из поездок в Россию. Два лидера свободно понимают родные языки друг друга и общались не только на формальных встречах — например, они вместе болели за Германию на Чемпионате мира по футболу 2014 году.

20 лет дружбы Путина и Меркель — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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