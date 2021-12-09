США готовят санкции против Украины

США объявят о введении новых санкций в отношении ряда граждан Украины, которые подозреваются в коррупции, заявила временно поверенная в делах Вашингтона в Киеве Кристин Квин, пишет «Страна.ua». По ее словам, соответствующее решение будет озвучено в рамках демократического саммита, который начинается сегодня, 9 декабря.

«В 17.30 сегодня посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают нашу решительность в привлечении к ответственности коррумпированных лиц. Вы, вероятно, некоторых из этих лиц узнаете. Борьба с коррупцией — это глобальная работа», — пояснила Квин.

При этом сам саммит в поддержку демократии в мире организовали США, пригласив около 110 стран, в том числе Украину. Мероприятие пройдет в формате онлайн-встречи, в которой должен принять участие и украинский лидер Владимир Зеленский. Главная цель саммита — обсуждение вызовов, которые стоят перед демократией.

К слову, санкции против украинцев США уже вводили в начале года, тогда в список попали семь граждан Украины и четыре организации, якобы связанные с вмешательством в американские выборы. Впоследствии украинское руководство ввело собственные ограничительные меры против фигурантов санкционных списков США.

Ранее СМИ сообщили, что США начнут влиять на Украину для нормализации обстановки в Донбассе.