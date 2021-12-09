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В МИД ФРГ заявили о необходимости избежать военного конфликта на Украине

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что деэскалация на Украине должна быть достигнута дипломатическим путем на основе минских соглашений. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, главная цель Евросоюза — «искать возможности сделать вклад в дипломатическое решение».

«Решающую роль играют минские соглашения. Абсолютная цель — избежать военную эскалацию», — сказала она.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Шольца обеспечить «холодный душ» России, передает Berliner Zeitung.

По его словам, Украина возлагает большие надежды на новое федеральное правительство и надеется на «мощный голос» из Берлина, способный обеспечить «холодный душ» Москве, которая якобы «готовится к войне» с Киевом.

Мельник потребовал создать нормандский саммит в Берлине в течение следующих недель, чтобы «вернуть» президента России Владимира Путина за стол переговоров, а также призвал кабмин ФРГ опубликовать «каталог жестких и болезненных карательных мер» против России, который будет включать запрет «Северного потока — 2» в случае «вторжения» на Украину.

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