В МИД ФРГ заявили о необходимости избежать военного конфликта на Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что деэскалация на Украине должна быть достигнута дипломатическим путем на основе минских соглашений. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, главная цель Евросоюза — «искать возможности сделать вклад в дипломатическое решение».

«Решающую роль играют минские соглашения. Абсолютная цель — избежать военную эскалацию», — сказала она.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Шольца обеспечить «холодный душ» России, передает Berliner Zeitung.

По его словам, Украина возлагает большие надежды на новое федеральное правительство и надеется на «мощный голос» из Берлина, способный обеспечить «холодный душ» Москве, которая якобы «готовится к войне» с Киевом.

Мельник потребовал создать нормандский саммит в Берлине в течение следующих недель, чтобы «вернуть» президента России Владимира Путина за стол переговоров, а также призвал кабмин ФРГ опубликовать «каталог жестких и болезненных карательных мер» против России, который будет включать запрет «Северного потока — 2» в случае «вторжения» на Украину.