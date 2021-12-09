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Украина представит обновленный проект перемирия в Донбассе

Никонорова: Киев представит обновленный проект перемирия в Донбассе

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Андрей Стенин/РИА «Новости»

Украинские власти на заседании контактной группы по Донбассу представят обновленный вариант проекта, направленный на обеспечение выполнения мер по перемирию в регионе. Об этом заявил полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Делегация Украины попросила дополнительного времени, чтобы в ответ на нашу инициативу подготовить обновленный вариант проекта заявления, учитывающий наши принципиальные позиции», — сказала она.

По ее словам, Украина может вернуться в согласованный 22 июля 2020 года координационный механизм по взаимодействию представителей ДНР, самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в целях оперативного пресечения нарушений режима прекращения огня.

Никонорова добавила, что украинской стороне также предлагалось официально отказаться от прежних заявлений о допустимости применять ответный огонь и использовать беспилотники украинскими силовиками на местах без согласования с вышестоящим командованием.

Ранее бывший посол США на Украине Стивен Пайфер заявил, что американские власти могут попросить Украину уступить часть автономии Донбассу.

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