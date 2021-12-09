В США призвали Украину повременить со вступлением в НАТО

Представители госдепа США заявили украинским властям, что членство Украины в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Высокопоставленные представители госдепа сказали Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие», - приводит агентство слова чиновника.

Впервые заявление о том, что Украина однажды станет членом НАТО, было принято альянсом на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. В настоящее время Украина является партнером Североатлантического альянса с расширенными возможностями. При этом организация до сих не предоставила Киеву План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО пытается «подминать Украину под себя».