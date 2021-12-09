В посольстве РФ назвали безответственными слова сенатора США о ядерном ударе по России

В российском посольстве в США на странице в Facebook прокомментировали слова американского сенатора Роджера Уикера о возможности применения ядерного оружия против России в случае эскалации конфликта с Украиной.

Сенатор в эфире телеканала Fox News рекомендовал президенту США Джо Байдену в случае обострения обстановки не исключать возможность превентивного применения ядерного оружия против России.

В посольстве назвали такие заявления безответственными и посоветовали ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года, в котором подтверждена приверженность двух стран принципу о недопустимости ядерной войны.

Дипломаты отмечают, что в штате, который представляет Уикер, располагаются военные предприятия США. «В этой связи возникают вопросы. Чьи интересы продвигает сенатор, призывая к войне – украинцев или ВПК США? Разве можно позволить, чтобы интересы наживы на производстве вооружений доминировали над стремлением народов обезопасить себя от угрозы ракетно-ядерной войны?» — вопрошают в посольстве.

Ранее министр обороны России, генерал-армии Сергей Шойгу рассказал, что самолеты США отрабатывали применение ядерного оружия против России.

У восточных границ России значительно активизировались стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, летчики отрабатывают тактику нанесения ракетных ударов по России.