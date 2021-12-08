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Путин оценил переговоры с Байденом как позитивные

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360tv/telegram

Президент России Владимир Путин оценил прошедшие накануне переговоры с американским коллегой Джо Байденом как позитивные и открытые, сообщает РИА «Новости».

«Думаю, что так оценивает результаты встречи и американская сторона», — отметил российский президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общение глав России и США было конструктивным, но с точки зрения результативности «хотелось бы большего».

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Переговоры глав государств проходили тет-а-тет. Путин с улыбкой поприветствовал Байдена в начале встречи. В ответ на это американский президент отметил, что «рад видеть его снова». Также президент США выразил надежду на очную встречу с российским коллегой в будущем.

В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

В Белом доме уточнили, в ходе разговора Байден дал российскому коллеге понять, что США ответят решительными экономическими и иными санкциями в случае вооруженного конфликта с Украиной. Он также призвал Путина к деэскалации вокруг этой страны и возврату к дипломатии.

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Отношения России и США
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