Ведущий Fox News раскритиковал республиканцев за поддержку «бессмысленного» конфликта с Россией

Ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал двух сенаторов-республиканцев, заявивших, что нельзя исключать военный ответ США в случае российского вторжения на Украину.

Карлсон обратил внимание на высказывания сенатора Роджера Уикера, который ранее предположил, что использование ядерного оружия следует рассматривать как сдерживающий фактор.

«Это такое безумие, что, мне кажется, никто не осознает, насколько это безумно», — отметил ведущий.

Затем Карлсон прокомментировал высказывание сенатора Джони Эрнста, которая призвала «обуздать» российского президента.

«Вы только что видели ребенка, который понятия не имеет, о чем говорит», — сказал Карлсон, демонстрируя кадры с выступления Эрнст.

«Это сенатор от Айовы? Что произойдет, если мы не будем защищать Украину, Джони Эрнст?» — заключил Карлсон.

После того, как президенты Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры на фоне слухов о наращивании военного присутствия России у границ Украины, Карлсон спросил телезрителей во время своего шоу: «Как вмешательство в Украине помогает коренным интересам Соединенных Штатов?».

«Конечно, это единственный вопрос, на который никто в Вашингтоне не даст ответ», — сказал Карлсон.

Карлсон также заявил, что, независимо от мнения людей о бывшем президенте Дональде Трампе, ему следует отдать должное за то, что он не втягивал Соединенные Штаты в «бессмысленные войны».