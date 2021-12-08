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В Кремле рассказали, чего не хватило переговорам Путина и Байдена

В Кремле назвали конструктивным общение Путина и Байдена

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общение глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена было конструктивным. Об этом он сказал в беседе с «Известиями».

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что с точки зрения результативности прошедших переговоров президентов двух стран «хотелось бы большего».

Песков ранее рассказал о действиях Москвы и Вашингтона после саммита Путина и Байдена.

До этого в Кремле заявили, что в целом разговор глав РФ и Соединенных Штатов носил «откровенный и деловой характер».

Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

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Отношения России и США
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