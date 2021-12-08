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В МИД РФ допустили присоединение США к нормандскому формату

МИД РФ: Москва и Вашингтон возобновляют переговорные каналы по Украине

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Пресс-служба МИД России

Исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий заявил, что противопоказаний к подключению США к нормандскому формату нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, вопрос присоединения США к нормандскому саммиту звучит постоянно.

«В принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта», — добавил Красницкий.

Он добавил, что Германия и Франция не будут возражать против расширения «нормандского формата» за счет США.

Также Красницкий напомнил, что еще во время правления 44-го президента США Барака Обамы существовали переговорные каналы с американской стороной по Украине, а сейчас контакты возобновляются.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов помочь в продвижении минских соглашений.

Нормандский формат переговоров по Донбассу существует с 2014 года. Его постоянными участниками являются Украина, Россия, Германия и Франция. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Последняя встреча «нормандской четверки» на высшем уровне состоялась в Париже 9 декабря 2019 года. После этого стороны на разных уровнях неоднократно обсуждали перспективы взаимодействия в данном формате.

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