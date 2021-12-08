В Германии выбрали нового канцлера

Член социал-демократической партии Германии Олаф Шольц избран федеральным канцлером Германии, за него проголосовали 395 членов германского парламента, Бундестага, сообщается на сайте ведомства.

Шольц отправился в официальную резиденцию президента Германии — дворец Бельвю, где Франк-Вальтер Штайнмайер должен, согласно конституции, официально назначить Шольца федеральным канцлером.

После этого, Шольц вернется в Бундестаг для принятия присяги.

Видео избрания Шольца новым канцлером Германии опубликовало РИА «Новости».

Ранее здание Financial Times назвало пять главных вызовов для правительства нового федерального канцлера Олафа Шольца.

Меркель покинула пост канцлера ФРГ под христианский гимн и вальс панк-иконы Нины Хаген после 16 лет правления страной. Она занимала должность 16 лет — с 22 ноября 2005 года. В настоящий момент Меркель является исполняющей обязанности канцлера страны — до формирования нового правительства.

Новое правительство Германии сформируют три политические силы: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), либералы из Свободной демократической партии (СвДП) и Партия «Союз-90»/«зеленые». В ФРГ их коалицию называют «Светофором» — по партийным цветам ее участников.