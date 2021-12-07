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Путин и Байден вспомнили о союзничестве России и США в годы Второй мировой войны

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Kevin Lamarque/Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров по видеосвязи вспомнили о союзничестве страны в годы Второй мировой войны. Об этом сообщается в официальном релизе, опубликованном на сайте Кремля.

«Президенты в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны. Подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях», — говорится в сообщении.

7 декабря состоялся саммит Путина и Байдена по видеосвязи, переговоры шли в закрытом режиме по защищенному каналу и продолжались два часа. Ранее были опубликованы первые кадры с онлайн-переговоров президентов.

Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, решение провести переговоры Путина и Байдена свидетельствует о том, что лидеры нацелены на обсуждение вопросов и не намерены заводить дело в тупик.

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