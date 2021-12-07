Проект оборонного бюджета США включает $4 млрд на военное сдерживание России

Оборонный бюджет США включает в себя $4 млрд на военное сдерживание России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на законопроект по бюджету.

«Законопроект включает 4 миллиарда долларов на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) и дополнительные инвестиции для целей EDI, что по оценкам выше на 569,8 миллиона, чем запрос (Белого дома)», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США не включает в себя санкции по «Северному потоку – 2». При этом республиканская партия требовала включения санкций в законопроект и даже временно заблокировала его из-за отсутствия соответствующего пункта. В администрации президента США, которая выступает против этих санкций, раскритиковали мнение республиканцев.

При этом законопроект должен пройти утверждение в палате представителей и сенате, прежде чем его подпишет президент Джо Байден.

В то же время проект оборонного бюджета на 2022 год включает выделение $300 млн на военную помощь Украине. Это на $50 млн больше, чем запрашивала администрация президента.