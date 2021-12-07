Бориса Джонсона высмеяли из-за надписи на шапке

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сравнили с героем телесериала «По долгу службы» и Брайаном Харви из музыкальной группы East 17 после его появления на публике в не до конца надетой шапке с надписью «полиция». Как сообщает Daily Mail, глава правительства Британии также напомнил пользователям сети полицейского из мультсериала о свинке Пеппе.

Фотография была сделана после того, как Джонсон присоединился к полицейскому антинаркотическому рейду в округе Мерсисайд, а потом — выступил с сообщением о планах государственной политики в области антинаркотического контроля в Англии и Уэльсе на ближайшие 10 лет.

«Спасибо, что подали заявку на прослушивание для следующей серии нашего сериала, но мы ищем персонажа, обладающего по крайней мере одним хорошим моральным принципом, и выступление, которое вызывает у публики хотя бы малейшее сомнение в том, что он, возможно, не полностью продажен», — сообщил в своем Twitter продюсер сериала «По долгу службы» Джед Меркурио.

«Он так похож на панду полицейского из Свинки Пеппы! Прити Пател (министр внутренних дел Великобритании — прим. ред.) — вторая роль», — написал еще один пользователь в Twitter.

Вспомнили пользователи интернета и носившего шапку похожим образом Брайана Харви из популярной в 1990-х музыкальной группы East 17.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Джонсона в том, что тот «ведет себя как клоун, управляющий великой страной» и «устраивает цирк».