ЕР остановит членство подозреваемого в хищениях экс-главы Калининского района Петербурга

Членство в «Единой России» бывшего главы Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова в ближайшее время будет приостановлено. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение о приостановлении членства будет принято на ближайшем заседании местного политического совета, сообщили в пресс-службе партии.

Ранее в Петербурге сотрудники полиции задержали бывшего главу Калининского района Ивана Громова, который в понедельник, 6 декабря, был уволен губернатором Александром Бегловым. Чиновника обвиняют в хищении 250 млн рублей, против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Громов успел проработать на должности главы Калининского района менее месяца. До назначения в Калининский район Громов руководил Петроградским районом Санкт-Петербурга на протяжении пяти лет.

Вскоре задержали брата Ивана Громова, которого подозревают в мошенничестве.