Среди мигрантов на границе Белоруссии и Польши нашли чеченцев

За последние два дня у границы Польши с Белоруссией среди нелегалов были пойманы мигранты из Чечни. Об этом рассказала представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская, передает «Польское радио» в Twitter.

По ее словам, несколько десятков человек пытались проникнуть на территорию Польши, но были задержаны. Среди пойманных были и чеченцы с российскими паспортами.

Напряженность на границе Белоруссии и Польши усилилась в начала ноября, когда там собрались тысячи мигрантов — в основном выходцы из мусульманских стран. Многие из них периодически пытаются прорваться через пограничные заграждения.

Ранее «Газета.Ru» сообщала об обвинениях Минобороны Польши о снабжении Белоруссией нелегальных мигрантов на границе спиртными напитками. По мнению поляков, в результате этого последние ведут себя агрессивно при попытках пересечь границу.