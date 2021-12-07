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Среди мигрантов на границе Белоруссии и Польши нашли чеченцев

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

За последние два дня у границы Польши с Белоруссией среди нелегалов были пойманы мигранты из Чечни. Об этом рассказала представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская, передает «Польское радио» в Twitter.

По ее словам, несколько десятков человек пытались проникнуть на территорию Польши, но были задержаны. Среди пойманных были и чеченцы с российскими паспортами.

Напряженность на границе Белоруссии и Польши усилилась в начала ноября, когда там собрались тысячи мигрантов — в основном выходцы из мусульманских стран. Многие из них периодически пытаются прорваться через пограничные заграждения.

Ранее «Газета.Ru» сообщала об обвинениях Минобороны Польши о снабжении Белоруссией нелегальных мигрантов на границе спиртными напитками. По мнению поляков, в результате этого последние ведут себя агрессивно при попытках пересечь границу.

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