На Украине суд разрешил задержать Поклонскую по делу о госизмене

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании бывшего генерального прокуроры Крыма, действующего посла России в Кабо-Верде Наталии Поклонской. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Поклонскую подозревают на Украине в госизмене.

Предполагается, что после задержания ее привлекут «для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей».

При этом сама Поклонская заявляла, что не знает, в чем именно ее обвиняют украинские власти, поскольку ее «права на защиту систематически нарушаются» местными органами следствия.

Также она сообщала, что продолжит свою дипломатическую работу даже в том случае, если десант Украины или спецназ США решит ее выкрасть и увезти из Кабо-Верде.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко пообещал, что Поклонскую по прибытии в Кабо-Верде «упакуют и отправят подальше от квартирки и дома в Лукьяновское СИЗО».

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на назначение Поклонской, заявив, что в будущем у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» бывшему прокурору Крыма. По его словам, министерство уже уведомило власти Кабо-Верде о «преступной деятельности Поклонской». При этом в министерстве иностранных дел Кабо-Верде исключили возможность экстрадиции Поклонской на Украину.