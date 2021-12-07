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Европе предрекли большую войну, если Запад ослушается Путина

Advance: Россия провела «красную линию» по вопросу Украины

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Efrem Lukatsky/AP

В украинском вопросе Россия прочертила «красную линию», пересечение которой может спровоцировать большую войну в Европе, такое мнение опубликовал колумнист Д. Марьянович для хорватской газеты Advance.

Он объяснил, что у западных стран и России могут быть идеологические разногласия, споры по поставкам энергоносителей и разное видение судьбы Ближнего Востока. Однако «красной линией» для Москвы остается Украина.

«Ее провела Россия, а точнее ее президент Владимир Путин. Украина может сотрудничать с Западом, может ориентироваться на Запад в культурном и экономическом плане, и это не возбраняется. Украина даже может надеяться на членство в Европейском Союзе, но вот становиться членом НАТО ей нельзя», — отметил Марьянович.

Колумнист провел параллели с Карибским кризисом 1962 года, напомнив, что Куба, согласно современному представлению о политике, могла вести оборонное сотрудничество с теми странами, с которыми пожелает. Но США дали понять, что Куба является той самой «красной линией», пересечение которой может грозить глобальной войной, поэтому советской оружие «необходимо было убрать», поскольку в противном случае «с миром было бы покончено».

«И если однажды Украина станет его [НАТО] членом, значит, огромный участок западного российского рубежа превратится в границу с этим военным альянсом, который Москва считает враждебным для себя (НАТО отвечает ей тем же). Вот где пролегает эта отчетливая красная линия. <...> Нравится это кому-то или нет, но она существует. Кстати, кого это не устраивает, пусть не возражает против того, чтобы Россия, как когда-то СССР, разместила оружие массового поражения на Кубе или где-нибудь еще недалеко от США», — заметил автор статьи.

По его словам, ситуация является поводом для беспокойства не только России, но и стран Европы. Причина — простой факт того, что в случае крупномасштабных боевых действий основные баталии будут происходить именно на европейской части континента, а не в США.

Ранее будущий канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Европе и США придерживаются принципа нерушимости границ Украины.

Телеканал CNN сообщал, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае «вторжения» России на Украину.

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