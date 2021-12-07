Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Наследники Цоя требуют возбудить уголовное дело из-за фильма Учителя 15:54
Ученые: удаленная работа повышает вероятность ошибок 15:53
Открывший стрельбу в МФЦ мужчина задержан 15:51
В сборной Польши отреагировали на возможное назначение Черчесова 15:51
BadComedian связал бойкот «Елок-8» с премьерой... 15:51
Неизвестный открыл стрельбу в московском МФЦ, есть погибшие 15:47
ВСУ направила «союзникам» просьбу о помощи 15:45
Советник посольства КНР в России: бойкот ОИ-2022 — осквернение олимпийского... 15:44
В России запретят использовать зарубежные суда при транспортировке топлива... 15:43
Семенович рассказала о жизни с большой грудью 15:42

Foreign Policy назвал возможного посла США на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Президент США Джо Байден может выбрать в качестве кандидата на должность посла в Украине дипломата Бриджит Бринк, которая сейчас возглавляет дипмиссию в Словакии. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на анонимных чиновников.

Отмечается, что окончательное решение пока не принято, но Бринк — вероятный кандидат администрации президента на этот пост. При этом назначение ряда послов в последнее время занимает много времени из-за постоянного несогласия республиканцев в сенате.

Бринк — опытный карьерный дипломат. С 2019 года она возглавляет американское посольство в Словакии, до этого занимала пост заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. Дипломат знает русский, сербский, грузинский и французский языки.

Должность посла США на Украине остается вакантной с 2019 года, его обязанности с тех пор выполняет временный поверенный. Последний глава представительства Мари Йованович покинула пост по личному требованию бывшего президента Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова директора ЦРУ Уильяма Бернса о том, что за время своей работы послом США в России он сильно поседел. Он занимал должность американского посла в Москве с 2005 по 2008 год.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть