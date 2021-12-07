Foreign Policy назвал возможного посла США на Украине

Президент США Джо Байден может выбрать в качестве кандидата на должность посла в Украине дипломата Бриджит Бринк, которая сейчас возглавляет дипмиссию в Словакии. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на анонимных чиновников.

Отмечается, что окончательное решение пока не принято, но Бринк — вероятный кандидат администрации президента на этот пост. При этом назначение ряда послов в последнее время занимает много времени из-за постоянного несогласия республиканцев в сенате.

Бринк — опытный карьерный дипломат. С 2019 года она возглавляет американское посольство в Словакии, до этого занимала пост заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. Дипломат знает русский, сербский, грузинский и французский языки.

Должность посла США на Украине остается вакантной с 2019 года, его обязанности с тех пор выполняет временный поверенный. Последний глава представительства Мари Йованович покинула пост по личному требованию бывшего президента Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова директора ЦРУ Уильяма Бернса о том, что за время своей работы послом США в России он сильно поседел. Он занимал должность американского посла в Москве с 2005 по 2008 год.