Песков: встреча Путина и Байдена говорит о том, лидеры не хотят заводить отношения в тупик

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение провести переговоры главы России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена свидетельствует о том, что лидеры нацелены на обсуждение вопросов и не намерены заводить дело в тупик.

«Очень много эмоциональных заявлений в последние дни. Они экзальтированные, они лишены здравого подхода. Очевидно, что если два президента идут на разговор, они все-таки нацелены на обсуждение вопросов, а не имеют в виду заводить дело в тупик», — сказал представитель Кремля.

Ранее представитель администрации США заявил, что страна не планирует применять военную силу против России в случае «вторжения» на Украину.

Встреча президентов России и США начнется вечером 7 декабря и будет проходить в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Ожидается, что главы государств обсудят ситуацию на Украине и продвижения сил НАТО к российским границам, продвижение женевских договоренностей и двусторонние отношения.