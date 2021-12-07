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Песков уточнил, могут ли сообщения о санкциях отразиться на переговорах Путина и Байдена

В Кремле заявили, что эскалация напряженности в Европе потребовала саммита России и США

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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о предполагаемых планах Вашингтона ввести новые санкции в отношении Москвы и уточнил, могут ли они отразиться на предстоящих переговорах российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

Накануне телеканал CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, среди которых планируется отключить Россию от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и «окружения» президента России Владимира Путина.

В ходе брифинга журналисты спросили Пескова, есть ли смысл вести переговоры после сообщения о санкциях.

«Смысл есть разговаривать в любом случае, на этом основывается дипломатическое мировоззрение Путина. Разговор должен быть уважительным, учитываться должны интересы друг друга, наш президент выслушает озабоченности американского коллеги», — сказал представитель Кремля.

Его также спросили, что может быть успехом саммита.

«Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора, это рабочий разговор в сложный период, эскалация напряженности в Европе зашкаливает, и это требует личного обсуждения на высшем уровне. Как минимум, общение президентов это всегда хорошо», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Встреча президентов России и США начнется вечером 7 декабря и будет проходить в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Ожидается, что главы государств обсудят ситуацию на Украине и продвижения сил НАТО к российским границам, продвижение женевских договоренностей и двусторонние отношения.

Ранее сообщалось, что Байден поменял свое расписание ради переговоров с Путиным.

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Отношения России и США
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