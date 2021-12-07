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Талибы* потребовали дать им представительство в ООН

Представители «Талибана*» потребовали передать им представительство Афганистана в ООН

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Jason DeCrow/AP

Представители движения «Талибан (организация запрещена в России)», захватившего власть в Афганистане, потребовали передать им представительство Афганистана в Организации Объединенных Наций, сообщает Reuters.

Заместитель официального представителя движения Инамулла Самангани заявил, что те, кто не представляет действующее правительство и народ Афганистана, не должны иметь представительство в ООН. Он попросил пересмотреть отказ ООН менять представительство Афганистана.

Кроме того, в ООН не стали менять представительство Мьянмы, в которой власть захватила военная хунта — Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, по которой решения о представительстве Афганистана и Мьянмы будут отложены.

«Соответствующая резолюция была принята консенсусом, без голосования, после заседания Комитета ООН, который рассматривает и одобряет кандидатуры дипломатических представителей всех 193 членов Организации Объединенных Наций», — указано в сообщении ООН.

Ранее «Талибан» расширил права женщин в Афганистане.

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