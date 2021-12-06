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В Кремле заявили, что РФ готова предоставить свои гарантии безопасности

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РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ, настаивая на предоставлении Западом гарантий ее безопасности, со своей стороны готова взять похожие обязательства. Об этом представитель Кремля сообщил во время ежедневного брифинга.

«Гарантии безопасности не могут быть односторонними, это очевидно. Они бывают только в обе стороны», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь российского президента обратил внимание, что «именно президент Владимир Путин является политиком, настаивающем на взаимоуважительном характере в сфере международных отношений».

Инициатива президента РФ по выработке взаимных гарантий безопасности для России и стран НАТО может быть затронута при телефонном разговоре с американским главой Джо Байденом.

Ранее Белый дом Соединенных Штатов подтвердил дату переговоров Путина и Байдена. Также о дате переговоров Путина и Байдена сообщало агентство Reuters.

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