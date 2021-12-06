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На предвыборном митинге ультраправого кандидата в президенты Франции произошла драка

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На первом митинге ультраправого публициста Эрика Земмура, баллотирующегося на пост президента Франции, произошло несколько стычек между его сторонниками и противниками. Мероприятие прошло 5 декабря в пригороде Парижа. Об инциденте пишет Deutsche Welle.

По данным издания, в результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе журналисты и сам Земмур. Кандидат на пост президента получил легкую травму запястья, после того как один из присутствующих грубо схватил его, когда тот направлялся для выступления на сцену. https://www.gazeta.ru/politics/news/2021/12/05/n_16968391.shtml

Митинг 63-летнего Земмура состоялся в городе Вильпент, на него пришли несколько тысяч человек.

«Если я одержу победу на выборах, это станет началом отвоевания самой прекрасной страны в мире», — заявил он.

Журналист решил назвать свою новую партию Reconquete, что переводится на русский словом испанского происхождения «реконкиста», означающим «отвоевание».

В ходе своего митинга Земмур выразил намерение вывести страну из НАТО.

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